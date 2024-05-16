Путин и Си Цзиньпин послали миру шесть политических сигналов

Встреча лидеров двух крупнейших держав, Владимира Путин и Си Цзиньпина, прошла насыщенно и продуктивно. Политолог Сергей Марков в беседе с KP.RU отметил, что главы РФ и КНР дали миру шесть ярких сигналов.

Первый положительный сигнал в том, что Си Цзиньпин лично вышел встречать Владимира Путина. Это уже показало миру, что Китай и Россия в плотных дружественных отношениях. Второй — возможные решения по экономике во время беседы. По словам Маркова, здесь очевидных знаков нет, лидеры просто пытаются договориться о платежах и торговле без вмешательства Америки. Сделать это нужно тайно, но известно, что страны пытаются обезопасить свои экономические связи от США.

Одним из самых интересных моментов встречи можно назвать обсуждение по Украине. По словам политолога, большинство стран глобального Юга поддерживают позицию КНР: завершить боевые действия и сесть за стол переговоров. Правда, здесь есть нюанс.

«Путин четко сказал: мы хотим мира, но мы не хотим так, чтобы вместо мира было перемирие на год, а за это время накачают украинскую армию вооружением. <...> Путин уговорил Си, что к китайскому плану нужно добавить гарантии демилитаризации и денацификации Украины», — ответил специалист.

Четвертый возможный сигнал: подтверждение Китая, что они согласны присоединиться к экономической системе России, по примеру арабов. Продолжается строительство параллельной глобальной системы.

Пятое: Китая и Россия могут объединиться в вопросах культуры, философии и разных сферах. Си и Владимир Владимирович изучали страны, а лидер Китая даже немного говорит по-русски. Это все подводит встречу к очевидному шестому сигналу миру: Россия и Китая друзья, которые не поддаются Западному давлению, а следуют своему взаимовыгодному курсу.

Ранее в США заявили, что Китай не сможет поддерживать Россию при развитии отношений с Западом.