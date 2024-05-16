В свежей статье, опубликованной изданием Newsweek и ссылающимся на источник в Госдепе, прозвучало заявление о том, что Китай не может оставаться сторонником России, если стремится к дальнейшему развитию своих отношений с западными государствами.

По словам неизвестного представителя ведомства, высказанное мнение не ограничивается лишь Соединенными Штатами, но также поддерживается странами НАТО и группой G7. Этот комментарий получил широкое внимание на фоне недавнего визита президента России Владимира Путина в Китай. Собеседник подчеркнул, что в глазах западных стран Россия воспринимается как главная угроза их безопасности, и в связи с этим Китаю следует воздержаться от укрепления своих связей с Россией. В противном случае, по мнению источника, Китай рискует нарушить свои отношения с Европой и Соединенными Штатами.

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