Ледяная прорубь приняла еще одного лидера: вслед за Лукашенко в воду вошел Путин

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, последовав своей ежегодной традиции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает BFM.

Купания прошли в Московской области. Накануне, 18 января, в ледяную воду также погрузился президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Москве для проведения обряда было организовано 40 специальных оборудованных мест, работавших с вечера 18 января до 19 января. По данным спасателей, по всей России было открыто порядка трех тысяч подобных локаций, обеспеченных дежурством сотрудников МЧС.

В ряде регионов в ночь на праздник температура опускалась до -19 градусов. При этом многие публичные лица, включая депутата Госдумы Анатолия Аксакова, ежегодно участвуют в этой традиции. Актер Станислав Садальский в этом году ограничился символическим омовением дома, отметив, что не все стремятся публично демонстрировать обряд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.