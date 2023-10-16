Путин: Москва готова провести переговоры с Киевом

Стало известно, что российский лидер, Владимир Путин, сделал новое заявление. По его словам, Россия готова провести переговоры с Украиной, однако только в том случае, если другая сторона отменит декрет, который накладывает на это запрет.

Как пишет RT, ссылаясь на слова президента Российской Федерации, «они» этого не желают, что подтверждается принятием соответствующего нормативного документа, который, как выяснилось, «запрещает вести эти переговоры».

А если же Киев все же хочет их провести, то это возможно только в том случае, как отметил Путин, если президент Украины Владимир Зеленский отменит изданный декрет и объявит о своей готовности к мирному диалогу.

Также российский лидер признался, что в стране высоко ценится предложение Китая по урегулированию конфликта на Украине мирным путем.