Путин: мы хотим, чтобы гости фестиваля молодежи увидели, что Россия — это страна возможностей

Российский президент Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который состоится весной 2024-го в Сочи. Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля.

Лидер отметил, что заявки на участие в мероприятии поступили из двух сотен стран. Общее число заявок превысило четверть миллиона. По его словам, такое количество заявок говорит о высоком интересе к России, ее истории, ценностям и традициям.

Путин отметил, что всем интересно узнать и о достижениях России. Сделать это можно на выставке-форуме «Россия». На этой же площадке ведется обратный отсчет до старта фестиваля.

По словам Путина, важно, чтобы представители молодежи со всего мира увидели настоящую Россию — страну с природным и культурным многообразием, где живут талантливые и целеустремленные люди. Он подчеркнул, что Россия — это страна возможностей, и молодежь может реализовать свой потенциал и осуществить свои мечты.

Он добавил, что именно молодежь будет определять будущее страны, и выразил уверенность в том, что фестиваль поможет объединить молодежь в поиске решений актуальных вопросов.