Путин наградил орденом Почета 100-летнего однополчанина своего отца

Сообщается, что награда Меркину присуждена за активную общественную деятельность и существенный вклад в патриотическое воспитание российской молодежи.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Почёта Меркина Зиновия Леонидовича, город Санкт-Петербург», — говорится в тексте документа.

Кроме того, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоена вдова писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына, отмечается на портале.

К слову, прошедший во время ВОВ путь от Невского пятачка до Курской дуги 100-летний Зиновий Меркин является однополчанином отца Владимира Путина Владимира Спиридоновича.