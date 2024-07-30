Путин наградил орденом Почета 100-летнего однополчанина своего отца
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Глава российского государства Владимир Путин вручил орден Почета 100-летнему Зиновию Меркину, являющегося участником обороны Ленинграда вор времена Велиой Отечественной войны. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что награда Меркину присуждена за активную общественную деятельность и существенный вклад в патриотическое воспитание российской молодежи.
«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Почёта Меркина Зиновия Леонидовича, город Санкт-Петербург», — говорится в тексте документа.
Кроме того, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоена вдова писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына, отмечается на портале.
К слову, прошедший во время ВОВ путь от Невского пятачка до Курской дуги 100-летний Зиновий Меркин является однополчанином отца Владимира Путина Владимира Спиридоновича.