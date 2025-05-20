Патриарх Кирилл вручил Лаврову орден РПЦ
Патриарх лично наградил Лаврова орденом Святого Александра Невского I степени
Фото: [unsplash.com]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе МИД России Сергею Лаврову орден Святого Александра Невского I степени. Как сообщил ТАСС, торжественная церемония состоялась на пасхальном приеме в МИД РФ.
Уточняется, что награды Лавров был удостоен за вклад в совершенствование церковно-государственных отношений и в связи с достижением 75-летнего возраста. Награду руководителю МИД лично вручал патриарх. Во время торжественной церемонии глава РПЦ подчеркнул, что награждаемый достоин полученной регалии.
Орден Святого Александра Невского является общецерковной наградой Русской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде».
Ранее стало известно о том, что на кинофестивале в Каннах режиссер Кирилл Серебренников был награжден французским орденом Почетного легиона.