Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову.

Указ об этом опубликован на портале правовых актов.

Награда вручена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова 24 года. Министерство культуры республики она возглавляет с октября 2021 года.

Айшат Кадырова является основательницей модного дома Firdaws.