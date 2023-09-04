Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова
Фото: [© РИА Новости / Михаил Воскресенский]
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову.
Указ об этом опубликован на портале правовых актов.
Награда вручена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова 24 года. Министерство культуры республики она возглавляет с октября 2021 года.
Айшат Кадырова является основательницей модного дома Firdaws.