Путин назначил 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией

Официальный интернет-портал с правовой информацией выложил соответствующий документ об этом на своем ресурсе. Новостью поделились в RT

Стало известно, что российским лидером Владимиром Путиным подписан новый закон. Он касается календарных дат, в частности – 3 сентября, начало осени. С настоящего года этот день посвящен Дню Победы над милитаристской Японией. А также он будет символизировать окончание Второй мировой войны (1945 года). Ознакомиться с документом может каждый. Он выложен на официальном ресурсе правовой информации.

Ранее появились сведения о законопроекте, который должен изменить название дня воинской славы 3 сентября. Он был принят в третьем чтении Государственной Думой Российской Федерации. Решение обусловлено целью увековечения памяти о событиях войны, произошедшей в прошлом веке.

Известно, что политика японского милитаризма проявилась еще в 1910 г. А идеология с шовинистическим уклоном оформилась уже в период 1920-1927 годов.