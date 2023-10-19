Путин назвал отстранение спортсменов из РФ от международных состязаний этнической дискриминацией

Международный олимпийский комитет проводит репрессии в отношении людей, которые не имеют отношения к политике. На них накладывают запреты только по факту принадлежности к стране, и это стало проявлением этнической дискриминации. Такое мнение Владимир Путин высказал на международном форуме «Россия - спортивная держава».

«Мы узнали, что приглашение на Игры - это не безусловное право лучших спортсменов, а некая «привилегия», и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», - заявил президент России.

Его слова привело ТАСС. Путин назвал подходы МОК противоречащими самой сути спорта. Некие чиновники присвоили себе право судить, на кого может распространяться Олимпийская хартия, а на кого нет.