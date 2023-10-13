Путин назвал отвратительными аплодисменты канадского парламента бывшему эсэсовцу

Владимир Путин заявил, что зрелище того, как канадские парламентарии встали перед бывшим нацистом и хлопали в ладоши, было отвратительным. Их восторг вызвало то, что украинец когда-то воевал с Советским Союзом. Он сообщил, что это крайне странно, так как эсэсовец воевал и против Канады.

«Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они же знают об этом», - напомнил глава РФ.

Его слова привело ТАСС. Сейчас, по утверждению Путина, канадские политики пытаются приглушить возникший скандал. Но это говорит о том, что нацизм может снова возродиться, причем сразу в международном масштабе.