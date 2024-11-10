Путин назвал работу сотрудников МВД в зоне СВО мужественной и самоотверженной

Президент России Владимир Путин в ходе своего видеопоздравления сотрудников МВД, которые отмечают сегодня, в воскресенье, 10 ноября, свой профессиональный праздник, отметил мужественную и самоотверженную работу сотрудников МВД во всех российских регионах.

Отдельно глава государства коснулся службы полицейских в регионах, что находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне проводимой Россией специальной военной операции.

«Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита», — отметил Путин в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что полицейские в зоне СВО будут и дальше делать всё от них зависящее для максимального обеспечения безопасности граждан, решая оперативно все поступающие от них вопросы и просьбы о помощи.

Ранее мы сообщали, что Путин в видеообращении поздравил личный состав российской полиции с их профессиональным праздником.