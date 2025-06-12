Путин назвал самую сложную работу в России

Президент России Владимир Путин заявил, что работа с детьми – самая сложная и ответственная. Об этом, как передает KP.RU, он сказал во время встречи с участниками программы «Время героев», приуроченной ко Дню России.

По словам Владимира Владимеровича, именно в детстве закладываются ключевые принципы и ценности, которые определяют дальнейшую жизнь человека. Задача педагогов и наставников – правильно донести эти ориентиры, что является непростой работой.

«Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа — работа с детьми», — заявил Путин.

Путин отметил, что подобные инициативы помогают формировать у молодежи патриотизм, ответственность и целеустремленность – качества, необходимые для будущего страны.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о личном поручении военному, участнику СВО.