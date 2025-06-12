Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО
Путин решил встретиться с бойцом СВО, которому давал личный приказ
Фото: [Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев» поделился необычной историей о своем личном поручении военному, служащему на спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Полгода назад в телефонном разговоре глава государства узнал, что военнослужащий не женат, и дал ему прямое указание: «Надо жениться». Как оказалось, боец исполнил прямой наказ и к моменту встречи на программе «Время героев» нашел себе супругу.
«Сегодня буду встречаться с ним, в связи с чем, что он исполнил приказ верховного главнокомандующего и женился. Встречусь сегодня с ним и с его избранницей. Поздравлю их с Днем России и с бракосочетанием», — поделился историей российский лидер.
Программа «Время героев», в рамках которой прошла встреча, направлена на профессиональную адаптацию участников спецоперации. В качестве наставников выступают высокопоставленные чиновники, губернаторы и руководители крупных компаний. Инициатива призвана помочь бойцам СВО получить новые навыки для гражданской жизни.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил начать подготовку к размещению новых видов вооружений.