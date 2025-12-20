Путин не остался в долгу: скромная пекарня из Люберец получила царский гостинец из Кремля

В подмосковные Люберцы в пекарню «Машенька» доставлены новогодние угощения от президента России Владимира Путина. Ответный подарок представляет собой корзину с вареньем, шоколадом и другими сладостями, пишет ТАСС .

Владелец пекарни Денис Максимов вместе с семьей встретил курьера у входа в заведение. Принимая корзину, предприниматель выразил благодарность и отметил, что для него большая честь, что глава государства продегустировал продукцию его пекарни.

Поводом для обмена подарками стало обращение Максимова к президенту 19 декабря в эфире программы «Итоги года». Во время прямого эфира предприниматель задал вопрос о налоговых изменениях для малого бизнеса. Владимир Путин, обратив внимание на название пекарни, поинтересовался его происхождением и попросил прислать на пробу выпечку.

