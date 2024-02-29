Путин о погибших в ходе спецоперации: Россия всегда будет помнить своих павших героев
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о тех военных, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине в ходе своего послания Федеральному собранию.
«Весь народ преклоняется перед вашим подвигом. Россия всегда будет помнить своих павших героев», — подчеркнул Путин.
Президент также выразил благодарность всем тем, кто отстаивает интересы Родины и каждый день рискует своей жизнью.