Путин объяснил суть выполнения национальных проектов

Национальные проекты России должны выступать драйверами программ по достижению технологического лидерства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова привело РИА Новости.

Российский лидер выступил на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Он сообщил, что, по своей сути, все такие программы должны быть проектами по достижению технологического лидерства.

«Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство и компаний, и научных центров, предприятий», — указал он.

Глава государства потребовал проведения анализа, чтобы подвести итоги уже проделанной работы в этих направлениях.

Ранее сообщалось, что президент России призвал отказаться от вульгарных заимствований и использовать кириллицу вместо латиницы. Он отметил, что механическое заимствование чужих терминов не улучшает речь, а скорее засоряет ее. По его словам, такие слова часто имеют полноценные русские аналоги, но вытесняются англицизмами и искусственными неологизмами, что, по мнению главы государства, обедняет культурное пространство.