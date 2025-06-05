Путин выступил за очистку русского языка от вульгарных заимствований и латиницы

На заседании совета по реализации языковой политики Владимир Путин призвал к защите русского языка от чрезмерных заимствований из иностранных языков. Президент отметил, что механическое заимствование чужих терминов не улучшает речь, а скорее засоряет её. По его словам, такие слова часто имеют полноценные русские аналоги, но вытесняются англицизмами и искусственными неологизмами, что, по мнению главы государства, обедняет культурное пространство.

Особое внимание было уделено использованию латиницы в общественном и медийном пространстве. Путин подчеркнул, что кириллица — важнейший элемент исторического кода нации, и предложил бороться с «кашей» из букв разных алфавитов, которая всё чаще появляется в вывесках, названиях брендов и медиа.

Он напомнил, что ещё в XIX веке русские классики с иронией относились к слепому копированию западной моды в языке, и выразил уверенность, что сегодня обществу необходимо вернуться к более осознанному и уважительному отношению к родной речи.

Ранее Путин обсудил с новым папой римским судьбу украинского конфликта и свободу веры.