Путин объявил благодарность четырем жительницам Тверской области: кто они и за что отмечены

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда жительниц Тверской области. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявлена директору Комплексного центра социального обслуживания населения Торопецкого округа Ирине Николаевой, директору Торопецкого психоневрологического интерната Светлане Трофимовой и директору Центра социальной поддержки населения Торопецкого округа Ольге Ходченковой.

За активное участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий и заслуги в гуманитарной деятельности благодарность получила председатель Тверского областного отделения Российского Красного Креста Раиса Шахсинова. Ранее глава государства уже отметил двух тверских медиков: заведующий гинекологическим отделением Областной больницы Андрей Иванов стал заслуженным врачом России, а главврач Областного клинического психоневрологического диспансера Наталья Максимова — заслуженным работником здравоохранения.