Путин обязал указывать в медицинских документах данные о незаконной госпитализации в психиатрические клиники

Владимир Путин подписал закон, по которому данные о незаконной госпитализации в психиатрические клиники должны быть внесены в медицинские документы после решения суда. Подробности рассказало РИА Новости .

Новый закон фиксирует правила учета и хранения медицинских документов, в которых находится информация о принудительной госпитализации россиян в психиатрические учреждения, при условии, что суд признал такое заключение незаконным. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что новые правила должны защитить права людей.

В медицинские карты будут заноситься данные о вступившем в силу решении суда и постановление врачебной психиатрической комиссии, туда же будет прикреплен судебный акт.