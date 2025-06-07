Путин обязал управляющие компании отчитываться перед жильцами о проделанной работе

Теперь управляющие компании в законодательном порядке обязаны отчитываться о своей проделанной работе перед жильцами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, об этом сообщило РИА Новости.

Теперь УК по всей стране должны обязательно публиковать отчет о той работе, которую они проделали за год. Этот отчет должен быть составлен и опубликован в первом же квартале того года, который следует за отчетным. Такие же правила распространяются на товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и другие подобные организации. Закон по этому поводу был подписан главой государства, после чего появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

Перечень тех данных, которые будут содержаться в отчете, еще предстоит утвердить Министерству строительства России. Закон начинает действовать с 2026 года, уже в первом его квартале все УК будут обязаны выложить отчеты за 2025 год.

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