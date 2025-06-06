Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин направил поздравления российским мусульманам по случаю Курбан-байрама. В тексте поздравления, размещенном на веб-сайте Кремля, подчеркивается, что этот праздник, отмечающий окончание хаджа к историческим религиозным местам, способствует сплочению общества и приносит верующим ощущение сопричастности к богатому историческому и духовному наследию предков.

Он подчеркнул, что мусульманские объединения играют активную и конструктивную роль в жизни государства, уделяя особое внимание образованию молодежи, укреплению института семьи и реализации масштабных проектов в области культуры, образования, просвещения и благотворительности. Путин выразил благодарность мусульманам за их усилия по оказанию поддержки защитникам Родины, их семьям и близким.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил Путина оставить без ответа украинские атаки на аэродромы.