Президент Путин рассказал о том, что его «очень радует»
Путин описал русскую традицию, которую возрождают в стране
Фото: [Медиасток.рф]
Президент России положительно оценил возвращение традиционных элементов национального костюма в повседневную жизнь. Об этом также сообщил ТАСС, приводя слова президента.
Во время выступления на форуме «Валдай» глава государства поделился своими наблюдениями. Он отметил, что получает информацию о том, как современные девушки и девочки все чаще надевают кокошники и народные наряды на различные мероприятия.
По словам президента, это проявляется в разных ситуациях — от торжественных событий до посещения развлекательных заведений. Путин особо подчеркнул, что говорит об этом совершенно серьезно:
«Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — заявил он, выступая на пленарной сессии «Валдая».
Ранее российский лидер обозначил, при каком раскладе конфликта на Украине можно было избежать.