Президент России положительно оценил возвращение традиционных элементов национального костюма в повседневную жизнь. Об этом также сообщил ТАСС , приводя слова президента.

Во время выступления на форуме «Валдай» глава государства поделился своими наблюдениями. Он отметил, что получает информацию о том, как современные девушки и девочки все чаще надевают кокошники и народные наряды на различные мероприятия.

По словам президента, это проявляется в разных ситуациях — от торжественных событий до посещения развлекательных заведений. Путин особо подчеркнул, что говорит об этом совершенно серьезно:

«Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — заявил он, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Ранее российский лидер обозначил, при каком раскладе конфликта на Украине можно было избежать.