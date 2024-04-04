Путин открыл в Югре первый в России образовательный центр для добровольцев и лидеров НКО

Новый молодежный образовательный центр «Добрино» открылся в Ханты-Мансийске. Как сообщает ugra-news.ru , церемония открытия состоялось в ходе рабочего совещания, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания обсуждалось открытие новых молодежных образовательных центров в России. Именно «Добрино» стал первым в стране для лидеров НКО и добровольцев. Как отметил Владимир Путин, благодаря таким центрам граждане открывают для себя новые возможности.

Центры будут оснащать всем необходимым для всестороннего развития, чтобы каждый нашел то, что ему по душе. При этом организации сохранят свою изюминку.

«Так, на Камчатке это будет экологическая повестка, в Нижегородской области – государственное и муниципальное управление, в Ханты-Мансийском автономном округе – развитие гражданского общества и добровольчества», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Под эгидой «Добрино» в текущем году уже запланированы крупные мероприятия федерального значения. Среди них — всероссийский форум волонтеров культуры и форум социального призвания.

Ранее сообщалось, что новый ФАП откроется в поселке Жуково под Солнечногорском в июне.