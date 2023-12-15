Путин: отмена комиссии за оплату ЖКХ распространится на всех пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин дал комментарий касаемо своих слов об отмене комиссии банков за оплату ЖКХ для всех пенсионеров в стране. Его слова передает издание ТАСС .

Президент объяснил, что в своей речи допустил оговорку, так как изначально речь шла лишь о гражданах со льготами. Он также добавил, что изначальная мера опиралась на то, что все пенсионеры в стране и так, как правило, являются льготниками. Данный опыт показал, что это не так, и теперь кабмин распространит данное решение на всех пожилых жителей страны, подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии, прошедшей накануне, Путин заявил, что для пенсионеров в России будет отменена банковская комиссия на оплату ЖКХ. Он также подчеркнул, что взимать комиссию за данную услугу является неправильным.