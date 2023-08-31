Путин отметил развитие партнерских отношений России и Узбекистана

1 сентября Узбекистан отметит свою 32-ю годовщину с объявления независимости. В своем поздравлении российский лидер отметил, что отношения между государствами динамично развиваются как в вопросе стратегического сотрудничества, так и в плане союзничества стран. Он подчеркнул, что работа Москвы и Ташкента приносит значительные плоды в самых разных сферах.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Узбекистан достиг огромных успехов в развитии экономики и социальной сферы. Сейчас Узбекистан занял достойную нишу на мировой арене и участвует в решении актуальных мировых проблем. Глава России выразил уверенность, что обе страны продолжат наращивать дружеские отношения во всех сферах. Главе республики Путин пожелал здоровья и успехов, а гражданам – мира и процветания.