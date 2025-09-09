На Путина в МАХ подписались почти 300 тыс. человек за сутки

Новый канал президента России в мессенджере МАХ стремительно набирает популярность. За первые сутки число подписчиков Владимира Путина превысило 150 тыс. человек.

Канал «Кремль.Новости» был создан 8 сентября, и уже к середине дня на него подписались 42,3 тыс. Сейчас число подписчиков превысило 292 тыс. У пресс-службы президента России также есть аккаунты в социальных сетях VK, на YouTube и RuTube.

Стоит отметить, что популярность мессенджера МАХ растет — аудитория приложения уже превысила 30 млн человек.

Кроме того, в конце августа и начале сентября количество звонков в МАХ увеличилось в десятки раз по сравнению с июлем, достигнув более 8 млн звонков в день. В мессенджере уже создано более 500 каналов с общей аудиторией свыше 3 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов России студенты переходят в мессенджер МAX.