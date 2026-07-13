Родригез в должниках: психолог объяснила, почему звезды не платят налоги и алименты

Казалось бы, когда на счетах миллионы, а имя гремит по всей стране, финансовые проблемы должны обходить стороной. Однако реальность жестко напоминает: даже самые успешные селебрити порой оказываются в должниках. Яркий пример — шоумен и певец Тимур Родригез, который, по последним данным, задолжал бывшей супруге более семи миллионов рублей алиментов, и приставы уже запустили процедуру принудительного взыскания. Но почему люди, чьи гонорары исчисляются шестизначными суммами, не спешат рассчитываться по счетам? Этот вопрос Общественная Служба Новостей адресовала профессиональному психологу Наталье Наумовой.

По словам эксперта, корень зла кроется не в банальной нехватке денег, а в особой психологии звездной жизни. Артисты, привыкшие к всеобщему поклонению и эксклюзивному обслуживанию, подсознательно выносят себя за рамки обычных гражданских процедур. Для них платить коммуналку, алименты или налоги — это как будто «не их история», ведь главная задача публичного человека — транслировать успех, а слова «долг» и «алименты» в одном предложении с именем знаменитости разрушают этот идеальный образ. Парадоксально, но многие из них искренне верят, что государство должно проявить к ним снисхождение, закрыть глаза или вовсе списать задолженность — как будто статус автоматически освобождает от обязательств.

Однако на практике такая самонадеянность разбивается о суровую реальность. Наумова напоминает, что в артистической среде уже накопилось немало громких кейсов, когда попытки скрыть доходы или отказаться от уплаты налогов заканчивались для звезд не просто штрафами, а уголовными делами и вполне реальными сроками. Закон, подчеркивает психолог, не делает скидок на известность и регалии — он одинаково жестко спрашивает как с дворника, так и с оскароносного актера. В итоге, как бы ни хотелось селебрити отделить себя от «быта простых смертных», система рано или поздно возвращает их на землю, напоминая, что публичность — это не индульгенция, а лишь увеличительное стекло, через которое видны все, в том числе и финансовые, промахи.

Ранее сообщалось, что актер из «Сватов» Добрынин накопил долг перед налоговой в 660 тыс. рублей.