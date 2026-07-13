Лес вместо сцены: Любовь Успенская призналась, что отключает телефон в выходные

Любовь Успенская, чей голос знает вся страна, нашла свой личный рецепт перезагрузки, который не требует ни дорогих курортов, ни спа-процедур. В беседе с Общественной Службой Новостей певица призналась, что ее идеальный выходной выглядит совсем не как гламурная тусовка, а как уединенная прогулка в подмосковном сосновом лесу, который находится прямо рядом с ее загородным домом. По ее словам, именно там, среди гигантских деревьев и хвойного аромата, она черпает ту жизненную энергию, которой потом заряжает свои хиты.

Но самое интересное — это ритуал, который Успенская устраивает в лесной глуши. Она приходит туда одна, без компании и без гаджетов, чтобы позволить себе то, что недоступно на сцене: громко петь, кричать, буквально выплескивать наружу весь накопившийся стресс, негатив и даже хейт, который неизбежно сопровождает публичную жизнь. Королева шансона называет это не просто отдыхом, а настоящей терапией: лес, по ее убеждению, не только успокаивает, но и исцеляет, забирая всю «грязь» и возвращая внутреннюю гармонию.

Показательно, что звезда намеренно оставляет мобильный телефон дома, чтобы ничто не нарушало эту почти сказочную связь с природой. Никакие мессенджеры и звонки не должны мешать тишине, в которой слышно только пение птиц и шум веток. В итоге, пока одни знаменитости ищут покой на заморских пляжах, Успенская доказывает, что подмосковный лес может дать фору любому экзотическому направлению — особенно в разгар лета, когда этот зеленый оазис достигает пика своей притягательной силы. Это признание звучит как гимн простым радостям, которые часто оказываются ценнее бриллиантов.

Ранее она высказалась об инциденте с Седоковой на собственном концерте.