Аномальная жара обойдет Центральную Россию: синоптик Леус пообещал температуру в норме

Пока Европа задыхается от 40-градусного зноя, Центральную Россию аномальная жара обойдет стороной — по прогнозам синоптиков, до конца июля столбики термометров не поднимутся выше +29, а большую часть времени будут держаться в пределах климатической нормы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, для Москвы волной жары был бы период с дневной температурой от +30 и выше или со среднесуточной на 7 градусов превышающей климатическую норму. Но текущие прогнозы говорят об обратном: до конца недели в центральных областях Европейской России максимум составит +24…+29 градусов, причем такие значения ожидаются только в воскресенье, 19 июля. В среднем же предстоящая неделя будет близка к норме, а следующая — еще прохладнее: днем +20…+25 градусов.

Леус объяснил это явление противофазой волн Россби: когда Западная Европа изнывает от зноя, на европейской части России — либо норма, либо даже прохлада. Так что если вы планировали спасаться от жары в Москве или Подмосковье — можно выдохнуть, кондиционеры не понадобятся. А вот тем, кто собирался в отпуск во Францию или Италию, стоит готовиться к настоящему пеклу.

Синоптик также отметил, что в оставшиеся дни июля температура даже не приблизится к 30-градусной отметке. Так что жители Центральной России могут спокойно планировать прогулки и пикники без риска солнечного удара.

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