Укрепление безопасности в российском обществе напрямую связано с активной борьбой с экстремизмом, подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении по случаю профессионального праздника работников органов безопасности.

Президент отметил, что органы государственной безопасности всегда были надёжным оплотом государства, и в настоящее время сотрудники этих структур действуют решительно, компетентно и с чувством долга.

«Повышение уровня безопасности нашего общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом», — сказал Путин.

Глава российского государства в заключении поздравил всех сотрудников и ветеранов специальных служб с их профессиональным праздником.

Напомним, в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостиного двора в Москве и простых россиян. Речь идет обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международной повестке и, конечно же, основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами