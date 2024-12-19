Задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами

Сотрудник американской телекомпании NBC, британский журналист Кир Симмонс, неожиданно прервал прямой эфир с российским лидером Владимиром Путиным, который проходил в рамках его пресс-конференции. Это подметил репортер ВГТРК Павел Зарубин и выложил в своем Telegram-канале видео стремительного бегства британца.

В ходе прямого эфира журналист NBC обратился к российскому лидеру с просьбой узнать у своего бывшего коллега, экс-президента Сирии Башара Асада о судьбе журналиста из США Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад. Глава российского государства пообещал, что обязательно задаст этот вопрос Асаду при встрече.

На видеозаписи, опубликованной Зарубиным, можно увидеть, как Симмонс, держа в руках рюкзак, покидает зал, где проходит прямая линия с президентом.

«Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — подписал иронично видео Зарубин.

Причины скоропостижного ухода Симмонса с мероприятия не были озвучены.

Напомним, что президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы в рамках прямой линии, которая объединила в себе итоговую пресс-конференцию. Прямая линия началась в 12:00 19 декабря. Трансляцию ведут ведущие федеральные СМИ России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.