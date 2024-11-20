Путин передал зоопарку КНДР более 70 животных в качестве подарка

Глава российского государства подарил зоопарку Пхеньяна свыше 70 животных. Среди них медведи, лев, какаду, яков и фазаны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

Владимир Путин сделал щедрый подарок северокорейскому народу, направив в Пхеньян более 70 животных. Так, в зоопарке Северной Кореи появятся 25 фазанов, 2 яка, 2 бурых медведя, африканский лев, 5 белых какаду и 40 уток-мандаринок.

Подаренных животных доставили на специальном самолете из Московского зоопарка. А ветеринары находились рядом с ними весь перелет.

В этом году Московский зоопарк уже направил несколько животных в пхеньянский зоопарк. Но львицу, медведей и яков Россия подарила Северной Корее в первый раз. Летом глава КНДР передал российскому лидеру охотничьих собак.

Ранее французский президент обратился к Путину на фоне обновления ядерной доктрины РФ. В новой версии документа говорится о том, что Россия сможет использовать ядерное оружие в ряде перечисленных условий.