Путин поблагодарил Лукашенко за участие в обменах и переговорах по Украине

Президент России отметил роль Александра Лукашенко в гуманитарных вопросах, включая обмены военнопленными, а также напомнил о площадках переговоров по украинскому урегулированию. Об этом пишет ТАСС .

Оценка роли Белоруссии в гуманитарных процессах

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за участие в усилиях по украинскому направлению. Особо он выделил помощь Минска в решении гуманитарных вопросов, включая обмены военнопленными.

Акцент на обменах

Российский лидер отметил, что именно посредническая роль Белоруссии способствовала продвижению процессов, связанных с обменом удерживаемых лиц. По его словам, такие усилия имеют важное значение в рамках гуманитарного взаимодействия.

Напоминание о переговорных площадках

Путин также напомнил, что переговорный процесс по Украине ранее стартовал в Минске, а затем был перенесен в Стамбул по предложению украинской стороны. Отдельно он указал, что в 2015 году в Минске были достигнуты договоренности, касающиеся урегулирования отношений между Киевом и Донецком.