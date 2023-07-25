Путин поблагодарил правоохранителей за честность и самоотдачу в работе

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правоохранителей за честность, самоотдачу в работе и вклад в безопасность страны. Президент обратился к сотрудникам органов в видео, снятом в честь профессионального праздника. Обращение Путина было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Он также заявил, что надеется на то, что их труд будет обеспечивать главенство закона в стране и ее стабильное развитие.

Президент отдельно подчеркнул свою признательность работникам за преданность традициям профессии, формировавшимся веками. Он указал на то, что сейчас эти традиции имеют достойное продолжение благодаря отечественным правоохранителям.

В конце он подчеркнул, что их работа подразумевает нахождение на стороне закона и справедливости и отметил, как важно бороться с коррупцией и экстремизмом. Важно не допускать произвола и наказания невиновных, и защищать права пострадавших, заключил глава государства.