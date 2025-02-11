ГД одобрила закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества

Государственная дума РФ одобрила законопроект, который вводит обязательный период охлаждения между оформлением и получением потребительского кредита, сообщил ТАСС.

Отмечается, что этот шаг направлен на защиту граждан от финансового мошенничества и улучшение осведомленности заемщиков.

Согласно законопроекту, банки обязаны установить минимальный период охлаждения в четыре часа для кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей. Для кредитов, превышающих 200 тыс. рублей, период охлаждения должен составлять минимум 48 часов.

Также кредитные организации в рамках законопроекта ограничат возможность внесения денег на банковский счет через токенизированную платежную карту свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов.

Банк России получит право изменять или не применять эти требования для добросовестных кредиторов. Кроме того, ЦБ будет устанавливать критерии для оценки мер по борьбе с мошенничеством. В случае выявления нарушений, Банк России сможет вновь ввести требования по периоду охлаждения.

Кроме того, микрофинансовые организации (МФО) обязаны зачислять средства только при совпадении данных заемщика и получателя. Им также необходимо разработать внутренние документы для противодействия мошенничеству и получить доступ к базе данных о переводах, осуществленных без согласия клиента.

Важно отметить, что требование о периоде охлаждения не будет касаться автокредитов, ипотечного кредитования, кредитов с созаемщиками и поручителями, займов для рефинансирования, а также кредитов на покупки у юридических лиц. Банки смогут отказывать в выдаче платежных карт людям, находящимся в базе данных о переводах без согласия клиента. Также заемщики будут обязаны предоставлять свой ИНН для подтверждения личности.

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