Путин подписал указ: выяснилось, какие новые меры поддержки достанутся многодетным семьям

Юрист Мария Головина рассказала, какие нововведения вступят в силу с появлением закона.

Было и раньше

«Особо ничего не изменилось, то есть, остаются все те же самые меры при рождении ребенка, при усыновлении, при воспитании детей. Но есть и нововведения, например, удостоверение многодетной семьи. До этого подтвердить статус можно было, предоставив свидетельства о рождении детей», — сообщила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Данное решение, по ее словам, может упростить жизнь многодетным родителям, так как теперь им не придется носить с собой кипу бумаг.

«Досрочное назначение женщинам страховой пенсии у нас появилось еще до этого указа, как и право на бесплатное посещение музеев, парков культуры. Электронные виды поддержки тоже достаточно давно оказываются многодетным семьям», — отметила юрист.

Фото: [ Издательство «Подмосковье» ]

Новые бонусы

Появилось внеочередное зачисление в детский сад. Раньше, объяснила Головина, право на него имели военнослужащие, сотрудники судов, полиции. Помощь же по социальному контракту теперь будет в приоритетном порядке выделяться многодетным семьям — это тоже нововведение.

«Получение родителями образования в центре занятости — еще одна мера поддержки, которой раньше в России не было. Мамы могли рассчитывать на образование только в случае, если находятся в декрете, либо не работают по каким-то другим причинам», — добавила Головина.

Нововведением являются и социальные карты, которые предоставят родителям скидки на определенные товары, что будет очень приятным бонусом в финансовом плане.

Фото: [ Издательство «Подмосковье» ]

Еще нужно доработать

«Минусом до сих пор остается правило, согласно которому единое пособие нельзя получить из-за слишком большого дохода для ИП. При принятии решения о выдаче таких выплат следовало бы учитывать долги и материальное положение семей на текущий момент, которые могут нивелировать тот самый доход», — подчеркнула собеседница.

Еще один не затронутый в документе негативный момент, по мнению эксперта — это то, что многие из многодетных семей является неблагополучными. По большей части материальная помощь достается именно им, причем дети денег даже не успевают увидеть, их тратят на свои нужды родители. Подобными гражданами, считает юрист, стоило бы заняться, чтобы статус многодетной семьи действительно был высоким званием, а не источником стереотипов и осуждения.

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