Путин подписал закон, досрочно освобождающий осужденных при заключении контракта с ВС РФ

Эти законы способствуют укреплению военной мощи страны на данный момент. Об этом сообщает ТАСС

В связи с последними событиями лидер России решил подписать несколько новых законов, касающихся заключения контрактов с ВС РФ. Отныне их смогут заключать осужденные, судимые и ограниченно годные к службе.

Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, был подписан закон, который позволит осужденным досрочно освобождаться, если те заключат контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Этот закон обеспечивает возможность перевоспитания заключенных через военную службу. К тому же он будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, который позволит судимым, а также ограниченно годным к военной службе заключать контракты с ВС РФ.