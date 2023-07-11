Путин подписал закон, меняющий порядок восстановления водительских прав в РФ

Закон вступает в силу с момента его подписания, приводится на портале правовой информации. Отмечается, что новый порядок восстановления водительского удостоверения установлен после их отъема.

Как приводится в тексте документа, законодательно установлены категории лиц, которые не будут допускаться к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений после того как они были отобраны по статьям КоАП, допускающим лишение прав.