Путин подписал закон, меняющий порядок восстановления водительских прав в РФ
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Закон вступает в силу с момента его подписания, приводится на портале правовой информации. Отмечается, что новый порядок восстановления водительского удостоверения установлен после их отъема.
Как приводится в тексте документа, законодательно установлены категории лиц, которые не будут допускаться к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений после того как они были отобраны по статьям КоАП, допускающим лишение прав.
«Для получения некоторых категорий и подкатегорий понадобится не только учеба и сдача экзаменов, но также и стаж на транспорте другой категории», - значится в тексте документа.