Путин подписал закон о новых правилах допуска школьников к занятиям физкультурой

Соответствующий документ появился на официальном правовом портале страны. Согласно новому закону, ребенок будет допущен к занятиям физкультуры только при наличии медицинской справки, выданной по результатам профосмотра.

Этот шаг направлен на улучшение здоровья и безопасности детей, а также на повышение эффективности занятий физической культурой. Справка, полученная после профосмотра, позволит определить физическую готовность ребенка к урокам физкультуры и предотвратить возможные риски для его здоровья.

Новый закон также устанавливает обязательство медицинских учреждений проводить регулярные профилактические осмотры, чтобы определить состояние здоровья детей и выдать соответствующую справку. В результате этого дети, имеющие некоторые особенности физического развития или заболевания, будут получать индивидуальные рекомендации и заботу со стороны медицинских специалистов.