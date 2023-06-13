Путин подписал закон о новых правилах допуска школьников к занятиям физкультурой

Общество
©РИА Новости/Гавриил Григоров

Фото: [©РИА Новости/Гавриил Григоров]

Глава Российской Федерации, Владимир Путин, подписал закон, вносящий изменения в систему допуска детей к урокам физической культуры.

Соответствующий документ появился на официальном правовом портале страны. Согласно новому закону, ребенок будет допущен к занятиям физкультуры только при наличии медицинской справки, выданной по результатам профосмотра.

Этот шаг направлен на улучшение здоровья и безопасности детей, а также на повышение эффективности занятий физической культурой. Справка, полученная после профосмотра, позволит определить физическую готовность ребенка к урокам физкультуры и предотвратить возможные риски для его здоровья.

Новый закон также устанавливает обязательство медицинских учреждений проводить регулярные профилактические осмотры, чтобы определить состояние здоровья детей и выдать соответствующую справку. В результате этого дети, имеющие некоторые особенности физического развития или заболевания, будут получать индивидуальные рекомендации и заботу со стороны медицинских специалистов.

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