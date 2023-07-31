Путин подписал закон о правах отцов, которые ухаживают за ребенком самостоятельно

Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации. Теперь отцы, которые фактически занимаются уходом за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, имеют право обратиться в суд с требованием об алиментах от матери или бывшей жены.

Этот закон заложил исторический прецедент в поддержке равных прав отцов и матерей при воспитании детей. Отцы, которые активно вовлечены в жизнь своих детей и выполняют роль основного опекуна, теперь имеют возможность обеспечить необходимую финансовую поддержку для детей, что способствует их лучшему благополучию и развитию.

Ранее отцы могли лишь стать истцами в судебных процессах о расторжении брака или установлении отцовства, однако теперь этот закон позволяет им более активно заботиться о детях и требовать адекватной поддержки со стороны матери, если они выступают в роли основного опекуна.