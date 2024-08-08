Путин подписал закон об «антинаркотической пропаганде» в РФ

Лицам, занимающимся пропагандой наркотиков в интернете, грозит до двух лет лишения свободы, о чем пишет ТАСС.

Президент России подписал закон, который ужесточает ограничения на распространение информации о запрещенных веществах в стране. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он запрещает пропаганду наркотиков в СМИ, интернете, литературе и кино.

Согласно нововведениям в российское законодательство, нельзя распространять сведения о способах изготовления, использования и приобретения наркотических средств. Эти ограничения не будут касаться произведений искусства и литературы, если информация о них является оправданной художественным замыслом.

Тем не менее, все произведения, которые находятся в обороте и где присутствует информация о наркотиках, должны сопровождаться предупреждением о вреде для здоровья и законодательном запрете их оборота. Исключением являются произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Важно отметить, что закон также не запрещает упоминание о наркотических веществах в медицинских и фармацевтических изданиях, в научных и образовательных целях, а также в материалах оперативно-розыскной деятельности.

Ранее Владимир Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Президент РФ назвал их «очередной провокацией».