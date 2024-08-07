«Очередная провокация»: Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области

В среду, 7 августа, российский лидер начал совещание с правительством с заявления о событиях в регионе. По его словам, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Он отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу.

Известно, что во вторник, 6 августа, Курскую область обстреляли порядка 300 военнослужащих украинской армии. Массированная атака пришлась по приграничным населенным пунктам. Рано утром диверсанты попытались прорваться через границу. Власти уведомили о человеческих жертвах среди мирных жителей. В Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению украинских формирований до сих пор продолжается.

Преступные действия ВСУ прокомментировал Владимир Путин:

«Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия (в том числе ракетного) по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — эти слова президента РФ прозвучали на совещании с правительством.

Сразу после встречи Владимир Путин планировал встретиться с руководителями Министерства обороны РФ и другими сотрудниками силовых ведомств. Ночью он уже переговорил с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Также президент поручил первому вице-премьеру Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям региона, как пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет России возбудил сразу несколько уголовных дел после атаки ВСУ на Курскую область.