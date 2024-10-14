Путин подписал закон, позволяющий продлить срок полномочий председателя СК

Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить срок полномочий председателя Следственного комитета (СК) по достижении им 70 лет. Соответствующий документ появился на официальном сайте, посвященном публикации правовых актов.

Инициатором данной законодательной инициативы стал Путин. Согласно новому закону, президент России имеет право продлить служебный срок главы СК, когда тот достигнет семидесятилетнего возраста.

Подобное решение является необходимым шагом для обеспечения стабильности в работе Следственного комитета, особенно в условиях возрастающих вызовов, с которыми сталкивается правоохранительная система страны.

Ранее Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров.