Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

В понедельник, 14 октября, российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение прав за сокрытие номера. Этот документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 14 октября.

Согласно официальным данным, водителей будут лишать прав за использование любых устройств, которые позволяют скрыть или же видоизменить регистрационный номер машины. Это правонарушение теперь выделяется в отдельную часть статьи 12.2 КоАП.

Срок лишения прав для водителей-нарушителей составит от года до полутора лет, а устройство, с помощью которого скрывался номер, изымут и уничтожат.

Напомним, что в понедельник также стало известно о том, что зарплата бюджетникам будет проиндексирована.