Коммунальным службам стоит вовремя индексировать тарифы на свои услуги для граждан, поскольку позже такие шаги уже становятся неоправданными из-за их сокрушительных последствий для населения. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин. Его точку зрения привело РИА Новости.

По мнению российского лидера, все тарифы ЖКХ стоит индексировать вовремя. Если это делать с задержкой на год или два, то это ложится тяжким бременем на кошельки простых людей.

«Потом принятие решения по вопросу об индексации кажется совершено невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — указал он.

Ранее Путин во время своего выступления обвинил власти Украины в том, что они воюют за сохранность своих капиталов. По его словам, деньги были украдены у простых украинцев, а затем выведены за рубеж. Теперь Киев идет на все условия Запада, чтобы сохранить свои счета.