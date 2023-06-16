Путин: Половина уехавших год назад россиян уже вернулась в страну

По подсчетам федеральных властей, на сегодняшний день около пятидесяти процентов уроженцев России, покинувших страну после февраля 2022 года, уже вернулись обратно. Также глава государства отметил, что этот процесс продолжается. При этом Путин не осуждает тех, кто хочет пожить в других странах, и уверен, что это положительно скажется в дальнейшем. По мнению президента, уехавшее население России сможет стать дополнительной связью государства с другими странами, поспособствовав развитию экономических отношений.

Глава государства также рассказал, что многие уехавшие граждане России сейчас живут и работают в восточных странах. Однако он считает такие условия некомфортными, ведь одно дело жить в родной языковой и культурной среде, а другое дело – оказаться в чужой.