Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь в издании его стихов

В ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» был показан отрывок выступления школьника из Нижнего Новгорода на открытом уроке, на котором он прочитал президенту России Владимиру Путину свои стихи.

Ученик так впечатлил главу государства, что Путин пообещал школьнику непременно посодействовать в издании его стихов. Уже после открытого урока президент немного пообщался с мальчиком.

После урока Путин пообщался с Григорием Васильевым, полюбопытствовав, не издается ли юный поэт где-то. Школьник посетовал, что пока нет, но он намерен «договориться с какой-нибудь организацией», которая издаст его творения.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил родные места своих предков под Тверью.