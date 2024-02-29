Путин пообещал переедущим жить в Донбасс специалистам по 2 млн рублей
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Для тех россиян, специалистов в той или иной областях, кому будет не сложно переехать на ПМЖ на новые присоединение российские территории, государство предусмотрит серьёзные стимулирующие выплаты.
Об этом, в ходе своего послания Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.
Со слов главы государства, специалист, что переедет на работу в село или любой российский малый город, сможет получить выплату в сумме 1 млн рублей.
А тем, кто отправятся в Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, а также на Дальний Восток — стимулирующие выплаты составят 2 млн рублей, заявил Путин.