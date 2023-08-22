Путин попросил банки России поддержать проекты в сфере развития экономики

Как рассказал президент, Центробанк совместно с представителями власти подготовил ряд программ для финансирования проектов, направленных на технологическую независимость государства и адаптацию российской экономики. Сюда войдет поддержка машиностроения, микроэлектроники, медицины, фармацевтики и предприятий, специализирующихся на этом.

Также глава государства подчеркнул, что все эти программы должны получить дополнительную поддержку, а потому банкам следует оказать помощь этим отраслям экономики.